O noua editie TEZAUR: Investitii sigure, cu dobanzi neimpozabile de pana la 7,95%

Romanii pot investi, incepand de astazi, 10 februarie, in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitati de 1, 3 si 5 ani, cu dobanzi anuale de 6,95%, 7,65% si, respectiv, 7,95%.Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata.Record de subscrieri TEZAUR la inceputul acestui anPrima editie TEZAUR din 2025, desfasurata in perioada 13 ianuarie - 7 februarie, a marcat un record istoric, cu 5 miliarde de lei investiti de catre romani, ceea ce confirma interesul crescut ... citește toată știrea