In sedinta de Guvern din 30 iunie 2023 a fost aprobata schema de ajutor de stat ce are ca scop acoperirea costurilor administrative pentru intocmirea si mentinerea registrului genealogic, precum si a costurilor aferente testelor pentru determinarea calitatii genetice sau a randamentului genetic al septelului.Ajutoarele de stat sunt furnizate sub forma de servicii subventionate microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, respectiv, intreprinderilor individuale si familiale, ... citeste toata stirea