Opt luni de stabilitate a cursului euro

Principalul eveniment al perioadei analizate a fost reprezentat de sedinta de politica monetara a BNR, a patra din acest an. INS a anuntat o inflatie an/an in aprilie de 13,76% iar prognoza bancii centrale in privinta evolutiei inflatiei indica pentru sfarsitul anului un nivel de 12,5%, fata de precedenta anticipatie care a fost de 9,5%, respectiv la 6,7% in decembrie 2023, de la 3,2%.Aceste date au impus BNR o majorare a dobanzii sale de politica monetara de la 3 la 3,75%, care ramane insa