Peste 1,57 miliarde de euro investite in dezvoltarea Regiunii Sud-Muntenia prin Programul Regional 2021-2027

Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Sud-Muntenia a organizat, joi, la sediul central, evenimentul de lansare a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027. In cadrul aceluiasi eveniment, a avut loc si inaugurarea Corpului B al sediului central al Agentiei. Intreaga actiune s-a derulat sub sloganul "Program nou in casa noua!".Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 este cel de-al treilea program regional implementat in regiunea Sud-Muntenia, dupa POR 2007-2013 si POR 2014-2020.De ... citeste toata stirea