Peste 3,9 milioane euro solicitati de fermieri intr-o singura saptamana pentru decontarea primelor de asigurare prin submasura 17.1 din PNDR

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, a primit 964 de solicitari, in valoare totala nerambursabila de 3,938 milioane de euro, pentru decontarea politelor de asigurare incheiate de catre fermieri pentru culturile de toamna 2021 si primavara 2022. Cererile de finantare au fost depuse in prima saptamana a sesiunii, care a fost deschisa in acest an, in data de 9 august.AFIR primeste, in perioada 9 august - 16 decembrie 2022, cereri de ... citeste toata stirea