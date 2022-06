Peste 32.000 de cereri de finantare depuse pentru Masura "Microgranturi in domeniul agroalimentar"

Lista nominala cu cererile de finantare depuse in cadrul apelului pentru Masura "Microgranturi in domeniul agroalimentar", in conformitate cu datele primite de la administratorul tehnic al platformei IMM RECOVER (Serviciul de Telecomunicatii Speciale - STS), a fost postata pe site-ul oficial al APIA si poate fi vizualizata accesand link-ul https://apia.org.ro/microgranturi-in-domeniul-agroalimentar/. Aceasta cuprinde toate cererile de finantare depuse, precum si pre-evaluarea automata realizata ... citeste toata stirea