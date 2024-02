Peste 396 milioane lei autorizate la plata in data de 26 februarie

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca autorizarea la plata a fermierilor se face in continuare in ritm sustinut. Astfel, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) asigura tot suportul ca sumele necesare efectuarii platilor catre fermieri sa fie acordate in regim de urgenta conform solicitarilor transmise de Agentie."O noua zi foarte buna pentru fermierii romani, dar si pentru APIA. Continuam autorizarea cu sume mari pana la epuizarea tuturor ... citește toată știrea