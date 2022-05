Peste 448 de milioane de euro, finantare prin PNDR, pentru investitii in exploatatii agricole

Rapoartele de selectie a cererilor de finantare depuse in etapa a doua a sesiunii anuale 2021 (perioada 25 noiembrie - 24 decembrie) pentru mai multe pachete (componente) aferente submasurii 4.1 Investitii in exploatatii agricole din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 au fost publicate de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale.In urma procesului de evaluare si de selectie a solicitarilor de finantare depuse online, 811 fermieri vor primi fonduri europene in ... citeste toata stirea