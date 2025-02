Piata a ramas stabila

Piata valutara a ramas stabila, iar culoarul de tranzactionare s-a largit la 4,975 - 4,9775 lei, astfel ca media s-a apreciat marginal de la 4,9774 la 4,9773 lei.Presiunea pe curs se mentine, in conditiile in care Ministerul de Finante a anuntat ca luna trecuta s-a incheiat cu un deficit de 11,01 miliarde lei (0,58% din PIB) fata de deficitul de 7,89 miliarde lei (0,45% din PIB) in ianuarie 2024Volatilitatea dobanzilor interbancare a ramas modesta. Astfel, indicele ROBOR la trei luni, in ... citește toată știrea