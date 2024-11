Piata asteapta decizia BNR

Vineri, se va desfasura ultima sedinta de politica monetara a BNR. Posibilitatea ca inflatia de la sfarsitul anului sa coboare la 4%, ar putea permite o reducere cu un sfert de punct procentual a ratei de referinta, care a fost stabilita in august, in opinia unei parti dintre analisti.Exista insa si voci care anticipeaza mentinerea valorii actuale de 6,5%, in conditiile in care inflatia ar putea creste la inceputul anului viitor, dupa ce noul guvern va fi nevoit sa majoreze TVA si alte taxe ... citește toată știrea