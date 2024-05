Piata locala a ramas in vacanta

La o zi dupa ce BNR a mentinut dobanda de referinta la 7%/an, valoare stabilita in ianuarie 2023, una dintre cele mai ridicate din Uniunea Europeana, piata monetar-valutara parea a se afla inca in vacanta de la inceputul lunii.Decizia este una fireasca, atata vreme cat inflatia se afla la un nivel aproape dublu fata de tinta BNR de 2,5%±1 punct procentual.INS a anuntat marti ca rata anuala a inflatiei a scazut in aprilie la 5,9% comparativ cu aprilie 2023. In martie rata s-a situat ... citește toată știrea