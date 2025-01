Piata muncii in 2024: Aproape 300.000 de joburi noi si 320.000 de candidati noi

2024 a fost un an al prudentei pe piata muncii, in care angajatorii au postat aproape 300.000 de joburi noi, dar si in care candidatii au fost foarte activi in a-si cauta un nou loc de munca, in conditiile in care au fost inregistrate aproximativ 11 milioane de aplicari, potrivit datelor din cea de-a 9-a editie a raportului anual Review & Trends realizat de eJobs Romania.87,9% din totalul joburilor postate au fost pentru Romania, 4,2% pentru strainatate si 7,9% remote. Orasele cu cele mai ... citește toată știrea