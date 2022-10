Piata muncii, mai fierbinte decat oricand - 65% dintre angajati cred ca si-ar putea gasi un job nou in mai putin de doua luni

Cu 67.000 de joburi active in ultima luna pe eJobs.ro, piata muncii traverseaza una dintre cele mai dinamice perioade ale ultimilor ani. Odata cu cresterea numarului de optiuni disponibile, a crescut si increderea candidatilor in sansele pe care le au pentru gasirea unui nou loc de munca.Astfel, potrivit celui mai recent sondaj derulat de eJobs Romania, 31,5% dintre respondenti sunt convinsi ca ar putea sa se angajeze in alta parte in cel mult o luna, iar 32,7% in maximum doua luni. 23,2% ... citeste toata stirea