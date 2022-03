Pietele mizeaza pe o atenuare a conflictului din Ucraina

Investitorii sunt mai optimisti in aceste zile, in conditiile in care Ucraina si rusia continua sa negocieze o incetare a razboiului, a avut darul de a majora apetitul pentru risc.Leul a profitat de aceasta evolutie si a ramas stabil fata de euro, in timp ce medile celorlalte monede majore au cunoscut scaderi.Piata a fost stabila marti iar tranzactiile se realizau intre 4,947 si 4,952 lei astfel ca media a scazut de la 4,9490 la 4,9487 lei.Dobanzile interbancare se mentineau la valori ... citeste toata stirea