Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a autorizat la plata incepand cu data de 16 octombrie 2022 si pana in prezent suma de 1,928 miliarde de euro pentru cererile depuse in Campania 2022. Din aceasta suma, 1,247 miliarde de euro reprezinta plati in avans si 681,71 milioane de euro reprezinta plata regulara.Plata regulara a fost acordata pentru un numar de 730.003 de ... citeste toata stirea