Plati de peste 26 milioane lei pentru Campania 2023

Ca noutate, anuntam beneficiarii sprijinului cuplat in sectorul vegetal ca s-a demarat autorizarea la plata a acestora, dar si plata efectiva, ca urmare a publicarii in Monitorul Oficial nr. 523/05.06.2024 a Ordinului prin care se dispune realocarea de sume disponibile si se stabileste cuantumul unitar al platii catre beneficiarii interventiilor aferente sprijinului cuplat in sectorul vegetal/zootehnic si ecoscheme.Interventiile aferente sectoarelor vegetal si zootehnic platite in aceasta ... citește toată știrea