Plati de peste 430 de milioane de euro, prin AFIR, in conturile fermierilor, procesatorilor, antreprenorilor si autoritatilor publice, in ultimii doi ani

In perioada de tranzitie 2021 - 2022, peste 28.000 de fermieri, procesatori, antreprenori si autoritati publice au solicitat fonduri europene in valoare de 2,37 de miliarde de euro pentru agricultura si dezvoltare rurala.Pana in acest moment, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a selectat pentru finantare 14.364 de proiecte de investitii, insumand 768,9 milioane de euro. Dintre acestea, AFIR incheiat 8.474 de contracte de finantare cu o valoare de 149,7 milioane de euro - procesul ... citeste toata stirea