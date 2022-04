Plati de peste 7,5 milioane de euro catre beneficiarii PNDR

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a virat in aceasta saptamana o noua transa de bani in conturile beneficiarilor PNDR in valoare totala de peste 7,5 milioane de euro (7.544.772 euro). Platile au fost efectuate pentru a deconta investitiile in mediul rural realizate de catre tinerii si micii fermieri, prin intermediul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020, dar si pentru platile compensatorii aferente masurilor de mediu si clima.Astfel, pentru beneficiarii ... citeste toata stirea