PNRR: Proiectele pentru contractarea de granturi de pana 100.000 euro pentru digitalizarea IMM-urilor pot fi depuse in perioada 15 februarie - 18 aprilie

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in calitate de coordonator de reforme si investitii PNRR, anunta decalarea perioadei de depunere a proiectelor in cadrul Apelului de proiecte numarul 1 - Digitalizarea IMM-urilor - grant de pana la 100.000 euro pe intreprindere care sa sprijine IMM-urile in adoptarea tehnologiilor digitale, aferent Investitiei I3 - Scheme de ajutor pentru sectorul privat, din cadrul Componentei C9 - Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare si inovare. ... citeste toata stirea