Situatia tot mai grava in care se afla bugetul de stat si incetinirea economica din trimestrul al treilea, la 0,4% fata de precedentele trei luni, afecteaza performanta leului fata de euro, BNR fiind nevoita sa accepte o depreciere lenta a cursului, pe fondul iesirilor de valuta.Intrarea intr-un an electoral cu patru randuri de alegeri, va inmulti deciziile populiste, asa cum este cea referitoare la majorarea pensiilor, si va pune in pericol absorbtia de bani europeni.Cursul euro a crescut