Precizari utilizare formular 084 "Cerere privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura/renuntarea la cererea privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura"

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Calarasi informeaza contribuabilii ca prin O.U.G. nr. 120/2021 a fost implementat sistemul national privind factura electronica in Romania.Emitentul facturii electronice, care opteaza pentru transmiterea acesteia in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura, este obligat sa fie inregistrat in Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului national privind factura electronica RO e-factura.Operatorii economici ... citeste toata stirea