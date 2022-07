Pregatiti-va, indicii ROBOR vor trece in scurt timp de 7%

Valoarea dobanzilor interbancare, in functie de care se calculeaza indicii ROBOR, vor trece in scurt timp de pragul de 7%, dupa decizia surpriza a BNR de a majora dobanda sa de politica monetara de la 3,75 la 4,75%, valoare comparabila cu cea care a fost valabila din iulie 2013 de 5%.Valoarea stabilita de BNR ramane cea mai scazuta din regiune si incearca sa acomodeze intentia bancii centrale de a trage preturile de consum in jos, spre tinta de inflatie de 2,5%, plus/minus un punct procentual, ... citeste toata stirea