Pretul gramului de aur la un nou maxim

Atacul cu rachete al Iranului asupra Israelului a ridicat nivelul aversiunii fata de risc si a inmultit plasamentele in actice considerate drept sigure precum aurul, dolarul american, francul elvetian sau yenul japonez.Gramul de aur a crescut in 26 septembrie la 382,8727 lei, insa miercurea aceasta a fost atins un nou maxim istoric de 383,4311 lei, evolutie la care a contribuit aprecierea monedei americane in timp ce metalul galben se tranzactiona pe pietele specializate intre 2.644,40 si 2. ... citește toată știrea