Programul "Litoralul pentru Toti" debuteaza la 1 septembrie

Sursa: Arena
Duminica, 24 August 2025, ora 16:14
Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) lanseaza editia cu numarul 47 a programului "Litoralul pentru Toti", desfasurat in perioada 1-30 septembrie 2025.

Programul "Litoralul pentru Toti", unic in Romania si sustinut exclusiv de mediul privat, fara bani de la buget, se desfasoara neintrerupt de peste 20 de ani si este recunoscut ca o initiativa patronala stabila si credibila. Dupa un sezon cu taxe crescute si campanii negative, acest program ramane una dintre putinele solutii ...citește toată știrea

