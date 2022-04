Programul TEZAUR continua si in luna mai

Ministerul Finantelor emite, incepand de luni, 2 mai 2022, noi emisiuni de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur, cu maturitati de 1 si 3 ani si dobanzi de 5,5% si 6,15%.Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata."Titlurile de stat emise in cadrul programului Tezaur reprezinta, in continuare, o modalitate de economisire avantajoasa pentru populatie.Titlurile de stat pot fi cumparate:- intre 02 - 26 mai 2022 online, numai de catre persoanele ... citeste toata stirea