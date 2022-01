Propunerile fermierilor se regasesc in programele de sprijin derulate de MADR

Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian CHESNOIU, a sustinut astazi, 11 ianuarie 2022, o conferinta de presa in care a prezentat cateva dintre programele de sprijin ce vor fi derulate in acest an. Astfel, au fost prezentate modificarile ce au fost aduse proiectelor de acte normative elaborate la nivelul MADR, care s-au aflat in consultare publica in ultimele 10 zile, pentru programul ce vizeaza sustinerea productiei de legume in spatii protejate si pentru programul de sustinere a ... citeste toata stirea