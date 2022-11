Prudenta a depreciat leul

Pietele internationale manifestau prudenta miercuri, la o zi distanta dupa alegerile din Statele Unite de la jumatatea mandatului prezidential. Rezultatul este unul incert, dar se anticipeaza schimbarea majoritatii democrate cu una republicana in Camera Reprezentantilor in timp ce situatia din Senat nu este una clara.Decizia de majorare de catre BNR a dobanzii de politica monetara de la 6,25 la 6,75%/an a fost pusa in umbra de evenimentele politice din SUA, iar cursul euro a crescut de la 4, ... citeste toata stirea