Prudenta inainte de rezultatul alegerilor din America

Plasamentele in activele considerate riscante au cunoscut deprecieri in ziua in care se desfasoara alegerile prezidentiale si partiale pentru Congres din Statele Unite. Pietele erau prudente in lipsa unor indicii clare in ceea ce priveste castigatorul, republican sau democrat.Pe acest fond, leul s-a depreciat marginal, de la 4,9748 la 4,9750 lei, iar cotatiile au crescut la 4,974 - 4,976 lei, evolutie monitorizata cu atentie de banca centrala.Cu trei zile inainte de sedinta de politica