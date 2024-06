Rata anuala a inflatiei a coborat, in luna mai 2024, la 5,12%, de la 5,9% in aprilie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 1,24%, cele nealimentare cu 6,38%, iar serviciile cu 9,29%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS)."Indicele preturilor de consum in luna mai 2024 comparativ cu luna aprilie 2024 a fost 99,89%. Rata inflatiei de la inceputul anului (mai 2024 comparativ cu decembrie 2023) a fost 2,3%. Rata anuala a inflatiei in ... citește toată știrea