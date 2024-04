Rata anuala a inflatiei a coborat in luna martie la 6,61%

Rata anuala a inflatiei a coborat in luna martie 2024 la 6,61%, de la 7,23% in februarie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 2,81%, cele nealimentare cu 8,06%, iar serviciile cu 10,20%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), publicate joi.Serviciile postale, detergentii si medicamentele se afla in topul scumpirilor inregistrate in martie 2024, comparativ cu aceeasi luna a anului anterior, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de ... citește toată știrea