Rata anuala a inflatiei a scazut in luna iulie 2023 la 9,4%, de la 10,3% in iunie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 16,24%, cele nealimentare cu 4,25%, iar serviciile cu 11,65%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri. In iulie comparativ cu iunie, rata inflatiei a fost 0,15%."Rata inflatiei de la inceputul anului (iulie 2023 comparativ cu decembrie 2022) este 4,4%. Rata anuala a inflatiei in luna iulie 2023 comparativ cu luna iulie ... citeste toata stirea