Rata anuala a inflatiei a scazut la 16,4% in luna decembrie 2022, de la 16,8% in noiembrie, pe fondul scumpirii produselor alimentare cu 22,05%, marfurilor nealimentare cu 14,95% si a serviciilor cu 9,78%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri.In luna decembrie, preturile de consum au crescut cu 0,37% comparativ cu luna precedenta, in conditiile in care marfurile alimentare au fost mai scumpe cu 1,26%, serviciile cu 0,67%, in timp ce ... citeste toata stirea