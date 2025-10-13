Editeaza

Rata anuala a inflatiei a urcat, in luna septembrie, la 9,88%

Sursa: Arena
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 10:08
15 citiri
Rata anuala a inflatiei a urcat la 9,88% in luna septembrie, de la 9,85% in luna august, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar marfurile alimentare cu 7,86%, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).

'Indicele preturilor de consum in luna septembrie 2025 comparativ cu luna august 2025 a fost 100,36%. Rata inflatiei de la inceputul anului (septembrie 2025 ...citește toată știrea

