Rata anuala a inflatiei a urcat la 7,84% in luna iulie

Sursa: Arena
Marti, 12 August 2025, ora 13:00
Rata anuala a inflatiei a urcat la 7,84% in luna iulie 2025, de la 5,7% in iunie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 7,67%, serviciile cu 7,33%, iar marfurile nealimentare cu 8,18%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).

''Indicele preturilor de consum in luna iulie 2025 comparativ cu luna iunie 2025 a fost 102,68%. Rata inflatiei de la inceputul anului (iulie 2025 ...citește toată știrea

