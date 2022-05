Ratele la credite devin tot mai mari

Aprecierea dolarului, care a atins in prima sedinta a lunii mai un nou record istoric, va provoca cresterea pretului carburantilor implicit o majorare a inflatiei, s-a reflectat imediat in evolutia indicilor ROBOR, care au atins pragul psihologic de 5%Martea trecuta, indicele ROBOR la 12 luni trecea in premiera, dupa noua ani, peste pragul psihologic de 5%. A urmat cresterea indicelui la sase luni peste valoarea amintita, iar in prima sedinta din mai cel mai utilizat indice, cel la trei luni, ... citeste toata stirea