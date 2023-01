Ratele la credite isi incetinesc cresterea

Conform INS, cresterea anuala a preturilor a fost in decembrie de 16,37%, foarte aproape de recordul ultimilor 20 de ani din noiembrie de 16,76%.Mugur Isarescu spunea in noiembrie ca vede, la finalul lui 2022, o inflatie in jur de 16%. Proiectiile BNR, care are o tinta de inflatie de 2,5%/±1 punct procentual, indica o crestere a preturilor de 15% in primul trimestru din 2023, o scadere "brutala" la 10,9% in al doilea trimestru iar finalul anului ar aduce un nivel de 11,2%.Au fost ... citeste toata stirea