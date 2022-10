Ratele la credite sunt tot mai mari

Monitorizata cu atentie de BNR, evolutia leului, folosit drept ancora antiinflationista, a fost ceva mai agitata, cotatiile din piata locala miscandu-se in "dinti de ferastrau".Cursul monedei unice s-a miscat in culoarul 4,9350 - 4,9360 lei, cel de la inceputul acestei saptamani fiind stabilit la 4,9360 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat in culoarul 4,933 - 4,939 lei.La sfarsitul saptamanii trecute, agentia de evaluare Standard&PoorA's a confirmat ratingurile suverane al ... citeste toata stirea