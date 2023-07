In plin sezon estival, operatorii din industria ospitalitatii continua sa faca recrutari pentru a acoperi necesarul de angajati. Pe platforma de recrutare online bestjobs, sunt in prezent disponibile aproximativ 2.000 de posturi in Turism si HoReCa, la nivel national, cu 15% mai multe decat anul trecut. O accelerare a turismului pe plan local este confirmata si cele mai recente date publicate de Institutul National de Statistica, care arata ca numarul strainilor care vizitau tara noastra in mai ... citeste toata stirea