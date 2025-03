Romania are un deficit comercial consistent, care a crescut an de an, a declarat, joi, seful de cabinet al presedintelui Institutului National de Statistica (INS), Vladimir Alexandrescu, la o conferinta de specialitate.'Romania a ajuns la un nivel al exporturilor de 92,6 miliarde de euro in 2024 si al importurilor de 133,4 miliarde de euro. Deci, este un deficit comercial consistent care a crescut an de an, in conditiile in care la foarte multe categorii de produse manifestam un minus al ... citește toată știrea