La inceputul lui 2023, candidatii erau precauti in aplicari si se concentrau pe stabilitatea locului de munca, fiind influentati de semnele unei posibile recesiuni. Cu timpul insa, ritmul cautarilor de noi joburi si al aplicarilor a accelerat, depasind cu 23% numarul de aplicari din a doua jumatate a lui 2022. Astfel, in primul semestru al anului curent, fiecare candidat si-a trimis CV-ul, in medie, la 6 angajatori lunar, potrivit datelor platformei de recrutare bestjobs, urmarind preponderent ... citeste toata stirea