Desi nu reprezinta principalul criteriu pe care il au in vedere atunci cand aleg sa accepte un job nou, structura pachetului de beneficii extrasalariale a devenit din ce in ce mai importanta pentru candidati, mai cu seama in ultimii ani, de cand companiile au inceput sa diversifice componenta acestor pachete si sa acorde o atentie sporita personalizarii lor in functie de nevoile angajatilor.Potrivit celui mai recent sondaj derulat de eJobs si Up Romania, in acest moment, 70% dintre cei care ... citeste toata stirea