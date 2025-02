Schimbarea de la Palatul Cotroceni a fost primita calm de piata

Plecarea presedintelui Iohannis de la Palatul Cotroceni si preluarea functiei interimare de dl Bolojan, a fost considerata de catre piata drept o detensionarea a mediului social-politic.De circa doua saptamani, tranzactiile se realizeaza in culoarul 4,976 - 4,977 lei, BNR urmarind cu mare atentie evolutia monedei nationale. La jumatatea acestei saptamani, media euro a fost stabilita la 4,9770 lei, fata de 4,9766 lei, miercurea trecuta.Pretul gramului de aur are in ultimele luni luni o ... citește toată știrea