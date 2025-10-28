Editeaza

Sedinta calma in piata valutar-monetara

Sursa: Arena
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 16:18
12 citiri
Leul a profitat de nivelul mai redus al aversiunii fata de risc si s-a apreciat modest fata de moneda unica, in ton cu celelalte valute de la marginea zonei euro.

Culoarul de tranzactionare s-a ingustat 5,083 - 5,085 lei iar media euro a fost stabilita la 5,0844 lei.

Faptul ca leii in exces pe care bancile ii au la dispozitie nu se indreapta catre creditarea sistemului economic ci catre titlurile de stat emise de Trezorerie sau BNR, unde obtin o dobanda de 5,5% pentru facilitatea de depozit, ...citește toată știrea

