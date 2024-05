Sedinta de apreciere in linie a leului

Leul a reusit joi sa se aprecieze in fata principalelor valute, profitand de nivelul redus al aversiunii fata de risc.Cursul euro a scazut de la 4,9765 la 4,9756 lei, consecinta a largirii culoarului de tranzactionare la 4,974 - 4,977 lei.Trezoreria si-a propus sa se imprumute in mai cu cel putin 5,89 miliarde lei. Joia aceasta ea a atras 711 milioane lei cu scadenta in aprilie 2025 la un randament mediu de 6,03%/an si 664 milioane lei, fata de o valoare programata de 500 milioane lei, ... citește toată știrea