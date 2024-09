Situatia principalilor indicatori socio-economici ai judetului Calarasi, in luna iulie 2024

Evolutia principalilor indicatori socio-economici la nivelul judetului Calarasi, in luna iulie 2024 s-a caracterizat prin:- scaderea productiei industriale realizata in luna iulie 2024 cu 4,3% fata de luna precedenta si cresterea cu 4,7% fata de productia industriala realizata in luna iulie 2023;- scaderea castigului salarial mediu nominal net cu 2,2% fata de luna precedenta si cresterea cu 20,6% comparativ cu luna iulie 2023;- cresterea cu 0,1 puncte procentuale a ratei somajului ... citește toată știrea