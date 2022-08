Situatia principalilor indicatori socio-economici ai judetului Calarasi, in luna iunie 2022

Evolutia principalilor indicatori socio-economici la nivelul judetului Calarasi, in luna iunie 2022 s-a caracterizat prin:- scCZderea productiei industriale realizata in luna iunie 2022 cu 27,2% fata de luna precedenta si cresterea cu 12,6 fata de productia industriala realizata in luna iunie 2021;- cresterea castigului salarial mediu nominal net cu 3,2% fata de luna precedenta si respectiv cu 17,3% comparativ cu luna iunie 2021;- cresterea ratei somajului inregistrat la sfarsitul lunii ... citeste toata stirea