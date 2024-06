Sondaj: 4 din 10 angajati folosesc in mod frecvent tool-uri de AI pentru a-si usura sarcinile de la job

34,9% dintre participantii la cel mai recent sondaj eJobs spun ca folosesc in mod regulat instrumente de inteligenta artificiala precum ChatGPT sau Gemini in sarcinile de la birou pentru a reduce volumul de munca sau pentru a obtine rezultate mai rapide. Dintre acestia, 18,8% spun ca fac asta zilnic, 13,4% saptamanal, iar 5,7% de cateva ori pe luna. Pentru cei din urma, utilizarea AI-ului nu s-a transformat intr-un obicei, ci mai degraba intr-o solutie de exceptie la care apeleaza doar in ... citește toată știrea