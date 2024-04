Sondaj | 41% dintre angajati sunt nemultumiti si foarte nemultumiti de actualul loc de munca. O treime declara ca isi va schimba jobul in perioada urmatoare

Conform celui mai recent sondaj realizat de eJobs.ro si Up Romania, 34% dintre angajati exprima nemultumiri in legatura cu jobul lor actual, in timp ce 7% se declara foarte nemultumiti. La celalalt pol, 54% dintre respondenti spun ca sunt multumiti, iar 6% foarte multumiti de mediul de lucru si de etapa in care se afla cariera lor.Intrebati de ce nu isi schimba jobul pe acest fond de nemultumiri, 32,3% spun ca, desi ar fi tentati sa faca acest lucru, nu au gasit inca o varianta mai buna. Lor ... citește toată știrea