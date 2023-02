Sondaj BestJobs: 40% dintre angajati considera jobul cel mai facil mod de a-si intalni perechea

Socializarea si faptul ca angajatii romani petrec o mare parte a zilei la locul de munca favorizeaza aparitia relatiilor romantice la birou. Astfel, jobul ramane in continuare pentru angajati locul cel mai comun pentru a-si gasi jumatatea, iar activitatile si deplasarile cu echipa (de tip teambuilding), in afara biroului, pot crea un context pentru aparitia unor astfel de relatii, potrivit sondajului de Valentine's Day realizat de platforma de recrutare online BestJobs. In acest sens, 35% ... citeste toata stirea