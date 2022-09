SONDAJ BestJobs: Angajatii romani, tot mai ingrijorati de costurile ridicate, privesc criza energetica drept un test de educatie financiara

Daca anii anteriori au adus angajatilor provocari sociale si sanitare, anul acesta a venit cu incercari financiare care au pus sub lupa capacitatea romanilor de a-si gestiona eficient bugetul. Dupa cresteri succesive ale inflatiei si sub impactul crizei energetice, 80% dintre angajatii romani au inceput sa ia masuri pentru a-si proteja bugetul, anticipand costurile din aceasta iarna. Astfel, un sfert declara ca au inceput sa puna bani deoparte in ultimele luni pentru a face fata mai usor ... citeste toata stirea